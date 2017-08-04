Аллею славы открыли в Курганинском районе Кубани

В граните увековечили память о 17 прославленных тружениках и воинах из станицы Михайловской — Героях Советского Союза и Героях труда.

«В этом году должно исполниться 100 лет со дня рождения первого председателя колхоза Михаила Ефимовича Анненко. Но мы подумали, если и делать аллею, то отмечать всех наших героев», — отметила Олег Нычик, глава Михайловского сельского поселения.