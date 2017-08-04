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15:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Аллею славы открыли в Курганинском районе Кубани

В честь 80-летия со дня образования Краснодарского края в Курганинском районе открыли Аллею славы.

В граните увековечили память о 17 прославленных тружениках и воинах из станицы Михайловской — Героях Советского Союза и Героях труда.

«В этом году должно исполниться 100 лет со дня рождения первого председателя колхоза Михаила Ефимовича Анненко. Но мы подумали, если и делать аллею, то отмечать всех наших героев», — отметила Олег Нычик, глава Михайловского сельского поселения.

Возвели аллею на добровольные пожертвования, со временем здесь высадят цветы и заменят тротуар.

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