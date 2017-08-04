День города в Ялте будут праздновать с 9 по 13 августа

Основные мероприятия развернутся на набережной 12 августа. Так как День города в этом году совпадает с Всероссийским Днем физкультурника, сотрудники Управления по делам молодежи и спорта, спортсмены и тренеры готовят яркую программу.

В 09:00 от площади у квадратного фонтана к сцене у круглого пройдет шествие спортсменов, после состоятся презентации и мастер-классы спортивных федераций города. Также с 10:00 в районе круглого фонтана свою работу начнет фестиваль мороженого, в 15:00 на территории зеленой зоны за памятником В. И. Ленину впервые пройдет пикник книг. А в 15:30 в районе квадратного фонтана стартует детская игровая программа и шоу мыльных пузырей «Сказочная Ялта». В ней примут участие аниматоры и любимые всеми детками сказочные персонажи , — сообщила начальник Управления культуры администрации города Ялты Лариса Ковальчук.

Завершится праздник в этот день концертной программой «Ялта — город праздник, город-мечта», который начнется в 18:00. Фейерверк запланирован на 22.00.