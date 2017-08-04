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12:58 (мск), источник: АиФ Крым

Власти Феодосии снесут 250 аварийных деревьев в текущем году

По словам главы горадминистрации Феодосии, на месте снесенных деревьев появятся молодые растения.

Источник: Аргументы и факты

Власти Феодосии хотят в текущем году снести 250 аварийных деревьев, а также обрезать 2,8 тыс деревьев на территории города, передает Крыминформ, ссылаясь на главу горадминистрации Станислава Крысина.

«Зеленый фонд значительно устарел: всего в этом году будет снесено 250 аварийных деревьев и обрезано 2,8 тысячи деревьев», — сказал Крысин.

Он также заверил, что на месте снесенных деревьев будут высажены молодые растения.

«Никто не будет закатывать в асфальт те места, где росли деревья. В ближайшее время мы высадим новые, в том числе нам в этом помогут предприниматели», — отметил он.

Крысин уточнил, что в местном бюджете выделено 6,5 млн руб на озеленение объектов благоустройства Феодосии.

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