Власти Феодосии снесут 250 аварийных деревьев в текущем году

Источник: Аргументы и факты

Власти Феодосии хотят в текущем году снести 250 аварийных деревьев, а также обрезать 2,8 тыс деревьев на территории города, передает Крыминформ, ссылаясь на главу горадминистрации Станислава Крысина.

«Зеленый фонд значительно устарел: всего в этом году будет снесено 250 аварийных деревьев и обрезано 2,8 тысячи деревьев», — сказал Крысин.

Он также заверил, что на месте снесенных деревьев будут высажены молодые растения.

«Никто не будет закатывать в асфальт те места, где росли деревья. В ближайшее время мы высадим новые, в том числе нам в этом помогут предприниматели», — отметил он.