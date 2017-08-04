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13:21 (мск), источник: РИАЦ

Пациенты Волгоградской области переходят на электронные больничные листы

Листки нетрудоспособности в электронном формате готовы принимать уже более 80 работодателей.

Источник: РИАЦ

Возможность такого оформления больничного появилась в регионе с 1 июля в соответствии с федеральным законом. За первый месяц действия нововведения электронные листки нетрудоспособности уже оформили 23 пациента области.

Оформить больничный лист в электронном формате можно с письменного согласия пациента и при наличии электронной подписи лечащего врача. Работник получает номер листа нетрудоспособности, который сообщает работодателю. По нему можно отследить историю больничного листа в личном кабинете соцстраха на сайте cabinets.fss.ru или на портале Госуслуг, а также узнать, как и в какие сроки будет произведен расчет суммы пособия.

Такой порядок выдачи листков нетрудоспособности в разы упрощает процедуру оформления документа. Кроме того, данный документ облегчает взаимодействие структур и организациям не придется пересылать информацию друг другу на бумажных носителях, что позволит сократить время ожидания компенсации по временной нетрудоспособности.

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