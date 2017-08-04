На ЧТЗ продлили закрытие движения троллейбусов
Троллейбусы № 16 направляются по маршруту «АМЗ — поселок Первоозерный».
Троллейбусы № 16 направляются по маршруту «АМЗ — поселок Первоозерный».
В Челябинске до 7 августа продлевают закрытие улицы Героев Танкограда, сообщает руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.
В связи с продолжением работ по укладке дорожного покрытия от улицы Бажова до улицы Валдайской, на данном участке продлевается закрытие движения троллейбусов до 22:00 часов 7 августа.
Троллейбусы № 16, до возобновления движения по маршруту, направляются по трассе «АМЗ — поселок Первоозерный».