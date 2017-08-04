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13:20 (мск), источник: Sputnik.md

Жара не отступает: в Молдове продлили предупреждение

Жаркая погода задержится в Молдове, синоптики обновили прогноз и продлили действие предупреждения.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие «оранжевого кода» метеоопасности из-за жары.

Если раньше синоптики предупреждали о том, что его действие продлится до субботы, то сейчас обновили прогноз. Теперь «оранжевый код» будет в силе до воскресенья.

«В указанный период в большинстве районов максимальная температура воздуха достигнет +36, +39 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.

С начала следующей недели похолодания ждать не стоит. Дневная температура воздуха опустится всего на 2−3 градуса.

Риски и рекомендации.

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 2 до 4 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время «оранжевого кода» избегать даже активного отдыха.

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