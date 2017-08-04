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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Под Новосибирском пес и кот помогли приставам найти хозяина-должника

НОВОСИБИРСК, 4 авг — РИА Новости. Домашние животные задолжавшего более 400 тысяч рублей алиментов жителя Новосибирской области дважды помогли судебным приставам разыскать своего хозяина, сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

Источник: РИА Новости

В пресс-службе рассказали, что 36-летний мужчина задолжал своему несовершеннолетнему ребенку около 400 тысяч рублей алиментов. На его банковских счетах ничего не было, сам он официально не работал и проживал в частном доме. Небольшие выплаты, совершаемые лишь изредка, не покрывали и десятой доли задолженности.

В январе 2017 года суд вынес постановление о принудительном приводе неплательщика для составления административного протокола за неуплату алиментов. Тогда мужчина попытался переждать визит приставов в бане.

«В тот раз гражданина С. выдал пес по кличке Боцман, усиленно беснующийся возле двери в баню, чем привлек внимание судебных приставов. Суд, рассмотрев административный протокол, назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

Однако наказание не пошло должнику на пользу и, выплатив небольшую часть долга, он вновь перестал перечислять деньги ребенку, за что был привлечен к уголовной ответственности.

«Чтобы ознакомить должника с обвинительным актом, судебным приставам вновь пришлось выезжать для принудительного привода мужчины в суд. В этот раз гражданин С., явно улучшивший навыки маскировки, вновь решил избежать встречи с судебными приставами… На чердаке внимание судебных приставов привлек большой сундук, на который внимательно смотрела домашняя кошка. Неудивительно, что в сундуке, среди солений и старых вещей обнаружился гражданин С.», — сообщили в пресс-службе.

Должника доставили в суд, где ознакомили с обвинительным актом. Мужчину ждет разбирательство по делу и если он будет признан виновным, может быть наказан обязательными работами на срок до одного года, арестом до трех месяцев или лишением свободы на срок до одного года.

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