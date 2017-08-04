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16:27 (мск), источник: Новый Калининград

Опубликована программа фестиваля искусств «Балтийские сезоны» 2017 года

Оранизаторы XIV фестиваля искусств «Балтийские сезоны» опубликовали фестивальную программу 2017 года.

Источник: Новый Калининград

В ней значатся пять постановок драматических и балетных театров из России, Литвы и Латвии, а также два студенческих спектакля, которые будут показаны в период с 19 сентября по 13 октября, сообщает корреспондент «Афиши Нового Калининграда.Ru».

Согласно официальному сайту фестиваля, программа четырнадцатых «Балтийских сезонов» вновь разделена на два цикла: «Будущее театра. Плоды просвещения» и «Современная классика». Первый цикл в этом году пройдет 19 и 20 сентября и представлен спектаклями факультета актерского искусства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) «Немое кино» и «Свято» (режиссером обеих является Сергей Бызгу).

Второй, «Современная классика», пройдет в период с 3 по 13 октября и состоит из пяти работ. Спектаклем открытия станет постановка Рижского русского театра им. Михаила Чехова «Гранатовый браслет» по одноименной повести А. И. Куприна, после чего зрители смогут увидеть два спектакля Русского драматического театра Литвы — «Зойкина квартира» и «Евгений Онегин», — и две хореографические постановки театра «Балет Москва» — «Времена года» и «Кафе Идиот» (последняя — по роману Ф. М. Достоевского «Идиот»).

Стоимость билетов на спектакли программы «Будущее театра. Плоды просвещения» на сайте билетного оператора составляет 300−500 рублей, минимальные цены на билеты программы «Современная классика» — от 400 до 1500 рублей в зависимости от спектакля.

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