ДЧС Алматинской области предупредил о возможных ЧС
4 августа на территории Алматинской области прогнозируется местами гроза, днем возможен град.
4 августа на территории Алматинской области прогнозируется местами гроза, днем возможен град.
Шквальный ветер возможен в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на
«На основании штормового предупреждения РГП “Казгидромет” Департамент по ЧС Алматинской области предупреждает, что 4 августа на территории Алматинской области прогнозируется местами гроза, днем возможен град, шквал. Ветер западный,