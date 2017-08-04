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13:45 (мск), источник: Zakon.kz

ДЧС Алматинской области предупредил о возможных ЧС

4 августа на территории Алматинской области прогнозируется местами гроза, днем возможен град.

Источник: Zakon.kz

Шквальный ветер возможен в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«На основании штормового предупреждения РГП “Казгидромет” Департамент по ЧС Алматинской области предупреждает, что 4 августа на территории Алматинской области прогнозируется местами гроза, днем возможен град, шквал. Ветер западный, юго-западный местами 18−23, порывы 30 м/с и более. В связи с этим, просим оповестить население через средства массовой информации о возможном возникновении чрезвычайной ситуации», — говорится в распространенном сообщении.

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