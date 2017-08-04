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15:41 (мск), источник: РИА Новости

В Испании уволили чиновника, не ходившего на работу десять лет

МАДРИД, 4 авг — РИА Новости. Законодательное собрание Валенсии уволило сотрудника архива провинции, который в течение десяти лет не ходил на работу, но получал зарплату, сообщает телеканал La Sexta.

С 2006 года Карлес Ресио получал 50 тысяч евро ежегодно. Он приходил на работу в 7.00, отмечал приход в электронной системе, через полчаса покидал помещение и возвращался в 16.00, чтобы поставить отметку об уходе. Сам он говорит, что «всегда делал одно и то же — работал с документами», а это, по его мнению, черная работа.

В свободное от «работы» время он рисовал комиксы. А до трудоустройства в архив в 2005 году, организовал в собственном доме бордель для геев.

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В настоящее время Карлес Ресио находится на больничном. Депутатам предстоит решить, какие меры наказания предпринять в отношении непосредственной начальницы Карлеса — директора архива Марии Хосе Гиль.

Комментарии
1
Дмитрий IV
Ну пи****с, что еще добавить))
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