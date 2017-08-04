В Испании уволили чиновника, не ходившего на работу десять лет

С 2006 года Карлес Ресио получал 50 тысяч евро ежегодно. Он приходил на работу в 7.00, отмечал приход в электронной системе, через полчаса покидал помещение и возвращался в 16.00, чтобы поставить отметку об уходе. Сам он говорит, что «всегда делал одно и то же — работал с документами», а это, по его мнению, черная работа.