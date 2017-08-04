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14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В Сети позавидовали копающемуся в помойке бомжу на гироскутере

Посетители портала Pikabu позавидовали копающемуся в мусорном баке бомжу на гироскутере.

Фотографии бездомного были опубликованы пользователем с ником spaiki и за несколько часов собрали более пяти тысяч лайков.

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«Сегодня у себя во дворе увидел такую картину: человек на гироскутере ковыряется в помойке. Вот представьте, какой у него большой охват помоек и, самое главное, быстрый», — отметил автор.

Пост spaiki привлек внимание множества посетителей Pikabu, которые принялись наперебой жаловаться на свою судьбу и сравнивать ее с жизнью бездомного. «Блин, даже бомжы-дауншифтеры богаче меня», «Даже бомжи ездят на гироскутере», «Уверен, что у этого бомжа камера на телефоне получше, чем у автора», — запричитали комментаторы.

Другим снимки показались забавными, и они начали шутить над продвинутым бездомным, называя его «бомжом-хипстером-дауншифтером». «Вход на крафтовую помойку теперь платный», «Я — хипстер, просто у меня iPad украли», «У него по-любому есть спинер и вейп», «Я аж на свой свитшот смузи пролил», — посмеялись пользователи.

В ноябре 2016 года уфимский бомж-блогер Роман научил пользователей сети готовить рыбу на углях. Он объяснил юзерам, что к готовке нужно подходить с душой, иначе «невкусно получится и беспонтово».

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