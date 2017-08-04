Исаакиевский собор будет передан РПЦ в ближайшее время
Митрополит
Митрополит
Сейчас в
Церковь ищет участки и потихоньку строит новые. Сейчас возводится 30 храмов, еще столько же восстанавливаются.
Пока РПЦ не подает прошение о возвращении Исаакия, так как у него поменяли директора. Однако уже планирует сделать побольше служб и бесплатный вход для всех желающих.
«Пока добиться желаемого не удается , — говорит митрополит Варсонофий. — Хотя, я думаю, что в ближайшее время это случится и, как положено по закону, собор будет возвращен церкви».
Со слов эпископа, в соборе будет организована музейная и экскурсионная деятельность. И он ничего не потеряет как туристический объект, но станет еще лучше.