Исаакиевский собор будет передан РПЦ в ближайшее время

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в Санкт-Петербурге 235 приходских храмов, столько же — университетских, военных и прочих. По мнению эпископа, этого недостаточно.

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Церковь ищет участки и потихоньку строит новые. Сейчас возводится 30 храмов, еще столько же восстанавливаются.

Пока РПЦ не подает прошение о возвращении Исаакия, так как у него поменяли директора. Однако уже планирует сделать побольше служб и бесплатный вход для всех желающих.

«Пока добиться желаемого не удается , — говорит митрополит Варсонофий. — Хотя, я думаю, что в ближайшее время это случится и, как положено по закону, собор будет возвращен церкви».