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14:37 (мск), источник: Om1.ru

Омичи смогут полюбоваться лунным затмением

Затмение будет частичным с нижней части Луны.

В ночь с 7 на 8 августа над Омской областью можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — частичное лунное затмение. Руководитель омского планетария Владимир Крупко пояснил, что максимальная фаза затмение достигнет 25%.

Во время затмения Луна пройдет через северную часть тени Земли и будет затмеваться с нижней части диска. Устраиваться поудобнее и наблюдать красоту в небе можно в начале двенадцатого 7 августа. Начнется затмение в 23:22 в 1:19 8 августа.

Владимир Крупко, директор омского планетария:

— Если сфотографировать, то это будет хорошо заметно. Луна будет низко над горизонтом, делайте художественные снимки на фоне города и природы, приветствуются телеобъективы!

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