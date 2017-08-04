Омичи смогут полюбоваться лунным затмением
Затмение будет частичным с нижней части Луны.
Затмение будет частичным с нижней части Луны.
В ночь с 7 на 8 августа над Омской областью можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — частичное лунное затмение. Руководитель омского планетария Владимир Крупко пояснил, что максимальная фаза затмение достигнет 25%.
Во время затмения Луна пройдет через северную часть тени Земли и будет затмеваться с нижней части диска. Устраиваться поудобнее и наблюдать красоту в небе можно в начале двенадцатого 7 августа. Начнется затмение в 23:22 в 1:19 8 августа.
Владимир Крупко, директор омского планетария:
— Если сфотографировать, то это будет хорошо заметно. Луна будет низко над горизонтом, делайте художественные снимки на фоне города и природы, приветствуются телеобъективы!