Новость о скорой передаче Исаакия РПЦ оказалась фейком

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, будто митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в ходе своего визита в Саранск заявил, что Исаакий в ближайшее время передадут Церкви.

«Митрополит Варсонофий, отвечая на вопросы собравшихся саранских журналистов, обозначил, что позиция Церкви в вопросе передачи Исаакиевского собора остаётся неизменной», — сказала РИА Новости руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

Федеральный закон, по мнению владыки, в любом случае должен быть исполнен. О конкретных сроках исполнения в ответах правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии речи не шло. Собор, построенный как храм для молитвы верующих, несомненно, будет передан Русской православной церкви. Наталья Родоманова Руководитель сектора коммуникаций митрополии

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город.

Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.