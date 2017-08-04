МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Самарской области
В Самарской области вновь ожидается ухудшение погодных условий, сообщает
В Самарской области вновь ожидается ухудшение погодных условий, сообщает
В выходные к жаре присоединяться грозы, сильный ветер и дождь, последний, правда, пройдет местами и будет кратковременным. Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, погода начнет портиться в пятницу, 4 августа, в 19:00 и, скорее всего, будет неблагоприятной для прогулок до 19:00 5 августа.
Сегодня ночью и завтра днем скорость ветра составит 5−10 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха по области ночью +16…+21 °С, днём +26…+31 °С. В Самаре ночью +18…+20 °С, днём +28…+30 °С.