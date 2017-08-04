В Самаре на набережной пройдет празднование Деня физкультурника
Кроме того, мероприятия в День физкультурника будут организованы на территории всех 9 внутригородских районов города.
Кроме того, мероприятия в День физкультурника будут организованы на территории всех 9 внутригородских районов города.
12 августа в Самаре пройдет празднование всероссийского Дня физкультурника. Этот праздник отмечается с 1939 года.
и направлен на популяризацию спортивных достижений и здорового образа жизни.
В 11:00 на Чкаловском спуске набережной реки Волга пройдет торжественная церемония открытия. Вторая очередь набережной станет центральным местом проведения спортивных мероприятий, где будут работать спортивные площадки по пляжным видам спорта, а также пройдут соревнования по настольному теннису, гимнастике,
Развлекательная программа будет включать в себя выступления творческих коллективов города, выставки,
Кроме того, мероприятия в День физкультурника будут организованы на территории всех 9 внутригородских районов города Самара, сообщает