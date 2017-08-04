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14:27 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре на набережной пройдет празднование Деня физкультурника

Кроме того, мероприятия в День физкультурника будут организованы на территории всех 9 внутригородских районов города.

12 августа в Самаре пройдет празднование всероссийского Дня физкультурника. Этот праздник отмечается с 1939 года.

и направлен на популяризацию спортивных достижений и здорового образа жизни.

В 11:00 на Чкаловском спуске набережной реки Волга пройдет торжественная церемония открытия. Вторая очередь набережной станет центральным местом проведения спортивных мероприятий, где будут работать спортивные площадки по пляжным видам спорта, а также пройдут соревнования по настольному теннису, гимнастике, мини-гольфу, бадминтону, уличным танцам, экстремальным видам спорта, кинологическому спорту, скалолазанию, автомодельному и авиамодельному спорту, разным видам единоборств.

Также все желающие на празднике смогут проверить свой уровень физической подготовки и сдать нормы ГТО.

Развлекательная программа будет включать в себя выступления творческих коллективов города, выставки, мастер-классы, конкурсы. Для детей организуют игровые площадки.

Кроме того, мероприятия в День физкультурника будут организованы на территории всех 9 внутригородских районов города Самара, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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