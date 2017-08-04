В Екатеринбурге судебные приставы дважды списали 20 тысяч рублей у должника

В Екатеринбурге женщине дважды пришлось вернуть 20 тысяч рублей по задолженности из-за бюрократической волокиты в управлении Федеральной службы судебных приставов Свердловской области. Оказалось, возвращать долги не так просто, как предлагается на самом деле, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 4 августа.

История с долгом.

На прошлой неделе екатеринбурженке Ксении пришло СМС-оповещение от банка об аресте ее зарплатного счета службой судебных приставов. У девушки по решению суда должны были произвести взыскание на сумму чуть более 20 тысяч рублей. Долг, действительно, был, и девушка, как добропорядочный гражданин, сразу после оповещения сходила и оплатила задолженность в тот же день, чтобы избежать дополнительных трудностей и лишних обязательств перед государством.

Но оказалось, не так просто — заплатить и забыть о долге. Бюрократическая машина заработала в обратном направлении. После оплаты долга девушка обратилась к назначенному ей специалисту отделения УФССП, которая обозначила сроки движения задолженности для разблокирования счета.

Сегодня же Ксению поразили две неприятные новости. Мало того, что ей к чему-то предложили на следующей неделе прийти в отдел УФССП с документами об оплате, хотя специалист ранее утверждала, что ничего больше не делать не надо, так еще и произошло списание дополнительных 20 тысяч рублей с зарплатного счета, на который наложен арест.

«Я не понимаю, почему так дико и неуважительно по отношению к гражданам организована работа федеральной службы с должниками. Вместо того чтобы быть на стороне порядочного гражданина, оплатившего долг, в ответ ставят дополнительные палки в колеса и в итоге лишают денег в двойном размере. Дважды — у судебного пристава лично и у специалиста по телефону я уточняла — нужно ли мне предоставлять документ, подтверждающий оплату долга. Дважды звучал ответ “нет”. Был суд, было решение, по которому все было оплачено, а в итоге они работают хуже любого коллекторского агентства!» — возмущается екатеринбурженка.

Ответ судебных приставов.

В управлении Федеральной службы судебных приставов подтвердили информацию о произошедшей истории с задолженностью девушки. Судебный пристав-исполнитель применил принудительную меру взыскания долга, наложив арест на расчетный счет должницы.

«После поступления денежных средств на депозитный счет УФССП России по Свердловской области, судебный пристав-исполнитель 1 августа 2017 года в электронном виде отправил постановление о снятии ареста с расчетного счета в банк, в котором обслуживается счет должницы. Судебному приставу-исполнителю 4 августа 2017 года поступила информация о повторном списании денежных средств с расчетного счета должницы, для возврата суммы повторного списания необходимо написать заявление о возврате средств судебному приставу-исполнителю, после чего в кратчайшие сроки сумма будет возвращена», — пояснили в пресс-службе ведомства.