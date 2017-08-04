В Екатеринбурге судебные приставы дважды списали 20 тысяч рублей у должника
Процедура по оплате долга стала головной болью для екатеринбурженки.
Процедура по оплате долга стала головной болью для екатеринбурженки.
В Екатеринбурге женщине дважды пришлось вернуть 20 тысяч рублей по задолженности
История с долгом.
На прошлой неделе екатеринбурженке Ксении пришло
Но оказалось, не так просто — заплатить и забыть о долге. Бюрократическая машина заработала в обратном направлении. После оплаты долга девушка обратилась к назначенному ей специалисту отделения УФССП, которая обозначила сроки движения задолженности для разблокирования счета.
Сегодня же Ксению поразили две неприятные новости. Мало того, что ей к
«Я не понимаю, почему так дико и неуважительно по отношению к гражданам организована работа федеральной службы с должниками. Вместо того чтобы быть на стороне порядочного гражданина, оплатившего долг, в ответ ставят дополнительные палки в колеса и в итоге лишают денег в двойном размере. Дважды — у судебного пристава лично и у специалиста по телефону я уточняла — нужно ли мне предоставлять документ, подтверждающий оплату долга. Дважды звучал ответ “нет”. Был суд, было решение, по которому все было оплачено, а в итоге они работают хуже любого коллекторского агентства!» — возмущается екатеринбурженка.
Ответ судебных приставов.
В управлении Федеральной службы судебных приставов подтвердили информацию о произошедшей истории с задолженностью девушки. Судебный
«После поступления денежных средств на депозитный счет УФССП России по Свердловской области, судебный
Однако, по словам девушки, в