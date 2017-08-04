И.о. мэра Фролов станцевал на открытии Омской крепости

Напомним, сегодня после долгой реконструкции открылась Омская крепость, которая станет центром праздничных мероприятий в День города. Праздник там начался заранее. После торжественной церемонии правительственную делегацию во главе с и.о. мэра Сергеем Фроловым отправили на экскурсию по обновленной крепости, где развернулись площадки творческих коллективов и городских театров. На одной из них артисты «Студии Л. Ермолаевой» устроили реконструкцию русского свадебного обряда.

Девушки и парни в народных костюмах сначала пели и плясали на сцене, а потом спустились и, неожиданно для чиновников, попытались их «сосватать». На голову спикеру Горсовета Галине Горст воздрузили цветочный венок, но этим дело не закончилось.

Через минуту артисты схватили Горст под руки и вытащили в центр площадки, закружив ее в танце.

Вслед за этим решимости набрались и остальные «сваты», которые принялись раздавать венки уже каждому в группе чиновников. Правда, Фролов остался без цветочного убора — на мероприятие он пришел в белой бейсболке с логотипом 301-летия Омска.

Глава регионального МЧС Владимир Корбут, баллотирующийся в Горсовет, также остался в служебном головном уборе. А вот спикер Заксобрания Владимир Варнавский не отказался ни от венка, ни от приглашения на танец.