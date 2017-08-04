Омская «Флора-2017» собрала почти всех сказочных героев — ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 4 августа, в скверах «Выставочный» и «Воскресенский» состоялось торжественное открытие выставки цветоводства и садоводства «Флора-2017».
Сегодня, 4 августа, в скверах «Выставочный» и «Воскресенский» состоялось торжественное открытие выставки цветоводства и садоводства «Флора-2017».
Традиционно главная омская цветочная выставка проводится перед Днем города. В этом году она посвящена сказочной тематике. Поэтому все скульптуры флористической экспозиции выполнены по мотивам известных русских сказок и мультипликационных фильмов.