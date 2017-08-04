Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин определился с судьбой Ленина - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
«Щастьематеринства»: почему не нужно завидовать мамам
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Экс-жена Цыганова с семью детьми берётся за любую работу - СМИ
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:05 (мск), источник: СуперОмск

Омская «Флора-2017» собрала почти всех сказочных героев — ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 августа, в скверах «Выставочный» и «Воскресенский» состоялось торжественное открытие выставки цветоводства и садоводства «Флора-2017».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Традиционно главная омская цветочная выставка проводится перед Днем города. В этом году она посвящена сказочной тематике. Поэтому все скульптуры флористической экспозиции выполнены по мотивам известных русских сказок и мультипликационных фильмов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спасатели подняли треть горняков из шахты «Мир» в Якутии
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь