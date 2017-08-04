Установка зрительских кресел началась на стадионе «Нижний Новгород»

На арене, рассчитанной на 45 000 зрительских мест, будут смонтированы кресла отечественного производства, разработанные специально по заказу. У сидений увеличенные ширина и глубина, а также удобная боковая поддержка. Основная часть кресел выполнена из морозостойкого полипропилена со специальными добавками.

В вип-зоне разместят кресла повышенной комфортности с подлокотниками и мягкими элементами, обтянутыми высококачественной эко-кожей. На балконе второго этажа будут установлены сидения для маломобильных групп населения и их сопровождающих. На стадионе монтируются кресла трех цветов — белого, синего и голубого, чередование которых создаст пиксельный рисунок.