Установка зрительских кресел началась на стадионе «Нижний Новгород»
На арене, рассчитанной на 45 000 зрительских мест, будут смонтированы кресла отечественного производства, разработанные специально по заказу.
На арене, рассчитанной на 45 000 зрительских мест, будут смонтированы кресла отечественного производства, разработанные специально по заказу.
Нижний Новгород, 4 августа —
На арене, рассчитанной на 45 000 зрительских мест, будут смонтированы кресла отечественного производства, разработанные специально по заказу. У сидений увеличенные ширина и глубина, а также удобная боковая поддержка. Основная часть кресел выполнена из морозостойкого полипропилена со специальными добавками.
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