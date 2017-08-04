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15:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жителям Дона рассказали, как отдыхать на природе в пожароопасный период

В Ростовской области объявлена высокая пожароопасность. В связи с этим введен особый режим посещения лесов.

Так в департаменте лесного хозяйства по ЮФО пояснили, что во время действия данного режима находиться в лесах могут только сотрудники оперативных служб и патрульных групп.

При этом сотрудники ведомства напоминают жителям Дона о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности на природе. Так запрещено разводить костры, выжигать сухую траву и проводить любые работы, связанные с огнем.

В 90 процентов случаев причиной ландшафтных пожаров становятся действия человека. Помните, что брошенный окурок или разведенный костер могут уничтожить донские леса. Обнаружив возгорание, немедленно сообщайте об этом работникам лесного хозяйства по телефону прямой линии: 8−800−100−94−00.

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