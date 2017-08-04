Жителям Дона рассказали, как отдыхать на природе в пожароопасный период

Так в департаменте лесного хозяйства по ЮФО пояснили, что во время действия данного режима находиться в лесах могут только сотрудники оперативных служб и патрульных групп.

При этом сотрудники ведомства напоминают жителям Дона о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности на природе. Так запрещено разводить костры, выжигать сухую траву и проводить любые работы, связанные с огнем.