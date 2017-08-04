В волгоградских школах введут уроки астрономии

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета образования, ввести такой предмет в 2017 году в свои программы учебным заведениям рекомендовало Минобрнауки РФ. «У каждой школы есть право самостоятельно решить, когда ее ученики начнут изучать астрономию — с 1 сентября или, к примеру, с 1 января, т.е. по мере готовности», — добавили в пресс-службе.