Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
В Одессе может начаться второй Донбасс - власти Украины
В Кремле об удачной рыбалке Путина в Сибири
90-килограммовая модель показала смелое фото
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Не нужна армии новая техника, хоть тресни — в Раде
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
16:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В волгоградских школах введут уроки астрономии

Учителя физики будут преподавать волгоградским старшеклассникам астрономию в школах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета образования, ввести такой предмет в 2017 году в свои программы учебным заведениям рекомендовало Минобрнауки РФ. «У каждой школы есть право самостоятельно решить, когда ее ученики начнут изучать астрономию — с 1 сентября или, к примеру, с 1 января, т.е. по мере готовности», — добавили в пресс-службе.

Новый для современных школьников предмет будет преподаваться в течение двух полугодий.

Добавим, что учителя для того, чтобы преподавать астрономию, пройдут курсы повышения квалификации в «Волгоградской государственной академии последипломного образования».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
После бала. Как «медальный скандал» в Адыгее изменил жизнь его участниц
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
МЧС не может связаться с 17 горнорабочими рудника «Мир»
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Коалиция подтвердила гибель 624 мирных жителей в Сирии и Ираке
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь