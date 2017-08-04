В волгоградских школах введут уроки астрономии
Учителя физики будут преподавать волгоградским старшеклассникам астрономию в школах.
Учителя физики будут преподавать волгоградским старшеклассникам астрономию в школах.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Новый для современных школьников предмет будет преподаваться в течение двух полугодий.
Добавим, что учителя для того, чтобы преподавать астрономию, пройдут курсы повышения квалификации в «Волгоградской государственной академии последипломного образования».