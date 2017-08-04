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14:57 (мск), источник: Informburo.kz

Проводница КТЖ рассказала, как вернула к жизни младенца

Проводница Алтынай Рамбаева 4 августа получила высшую награду в своей отрасли за спасение жизни маленькой девочки.

Проводницу Алтынай Рамбаеву, которая спасла маленькую девочку, наградили в канун профессионального праздника Дня работника транспорта. Ей присвоили высшую награду отрасли — знак «Почётный железнодорожник».

3 июля Алтынай Рамбаева в поезде, направлявшемся из Мангистау в Астрахань, вернула к жизни девятимесячную девочку по имени Фатима. В интервью informburo.kz она рассказала подробности случившегося.

По её словам, ей на станции Макат одна из пассажирок сообщила, что в вагоне умер ребёнок.

«В тот день к мне подбежала пассажирка, сказала, что в восьмом купе умер ребёнок, мать плачет. Я сразу же побежала туда, осмотрела ребёнка, проверила пульс. Пульса не было. Я её к себе забрала в служебное помещение и сразу же ребёнку начала делать искусственное дыхание, массаж сердце», — рассказала она она.

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Девочка около 40 минут была без сознания.

«Она всё это время дышала еле заметно, пульс едва прощупывался, и она не приходила в себя около 40 минут. Она была без сознания, ей не хватало кислорода. В тот день было очень жарко. Погода такая была, и в вагоне было жарко», — вспоминает Алтынай Рамбаева.

Она призналась, что у неё нет специального медицинского образования, но их обучают оказывать первую помощь на тренингах.

«Каждые пять лет проходим аттестацию. Нас постоянно обучают, как оказать первую медицинскую помощь, как себя вести с пассажирами и так далее. В дороге врачей нет, поэтому пассажиры в первую очередь обращаются к нам. Мы сами должны уметь это, так как кроме нас никого нет. Конечно же, если что-то случается, мы также ищем врача в поезде. Но врач может ехать не всегда на этом поезде, поэтому мы сами помогаем», — сообщила она.

Алтынай не впервой приходиться примерять на себя роль медицинского работника. 11 лет назад ей пришлось принимать роды в поезде. Сама женщина одна воспитывает троих детей.

«Даже роды принимаем. В 2006 году принимала роды. Девушка из Атырау ехала в Актау. Тогда не растерялись, бригадира предупредили. По составу в 18−20 вагонах искала врача. Если врача нет, то сами действуем, некогда время терять», — говорит Алтынай Рамбаева.

Приехала на награждение спасительницы своего ребёнка и мама маленькой Фатимы, Арайлым Жалиева. Она с ужасом вспоминает тот роковой день и благодарит судьбу за встречу с Алтынай.

«Я в тот момент просто не могла ничего сделать. Каждый раз как вспоминаю тот день, и у меня слёзы наворачиваются на глаза. Сейчас даже вспоминать это страшно. Я сама медсестра, но ничего не смогла сделать в тот момент. Я только плакала и звала на помощь. У меня дрожали руки и ноги, я была в шоковом состоянии. Я просила соседей по купе сходить туда посмотреть, проверить, как там мой ребёнок, есть ли у неё пульс. Все мне говорили “мама, успокойтесь. Всё будет хорошо. Ребёнок чувствует волнение мамы”. Так мне говорили и утешали окружающие. Было очень страшно», — рассказала она.

По словам мамы Фатимы, врачам до сих пор не удалось установить точную причину недомогания девочки.

«Мы так и не выяснили, из-за чего стало плохо моей дочке. До сих пор конкретного диагноза нет. Самое главное, что сейчас она чувствует себя хорошо. Мы проходим обследование, проверяем всё. Собираемся скоро на приём к невропатологу. Сейчас главное, что всё хорошо. Ей 10 месяцев», — рассказала Арайлым Жалиева.

По её словам, теперь они с Алтынай как родные, постоянно поддерживают связь друг с другом.

«Мы стали как родные, общаемся, постоянно созваниваемся. Алтынай — наша вторая мама. Когда её рейс проходит через наш город, мы встречаемся с ней», — говорит она.

Алтынай Рамбаева окончила Ташкентский политехнический институт, трудовой стаж на железнодорожном транспорте составляет более 16 лет.

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