Жительница Мангистау отсудила приданое у родителей бывшего мужа

Источник: Tengrinews

Женщина обратилась в суд с просьбой обязать бывших свекра и свекровь вернуть ей приданое после развода с мужем.

«При содействии медиатора стороны пришли к соглашению об урегулировании спора, согласно которому А. указала перечень имущества, а родители супруга обязались возвратить его. Вывезти имущество А. должна за свой счет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.