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15:13 (мск), источник: Tengrinews

Жительница Мангистау отсудила приданое у родителей бывшего мужа

Жительница Мангистау отсудила приданое у родителей бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда, передает «Лада».

Источник: Tengrinews

Женщина обратилась в суд с просьбой обязать бывших свекра и свекровь вернуть ей приданое после развода с мужем.

«При содействии медиатора стороны пришли к соглашению об урегулировании спора, согласно которому А. указала перечень имущества, а родители супруга обязались возвратить его. Вывезти имущество А. должна за свой счет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Мунайлинский районный суд, руководствуясь требованиями гражданского процессуального кодекса РК и закона РК «О медиации», утвердил соглашение сторон об урегулировании спора.

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