Жительница Мангистау отсудила приданое у родителей бывшего мужа
Жительница Мангистау отсудила приданое у родителей бывшего мужа. Об этом сообщили в
Жительница Мангистау отсудила приданое у родителей бывшего мужа. Об этом сообщили в
Женщина обратилась в суд с просьбой обязать бывших свекра и свекровь вернуть ей приданое после развода с мужем.
«При содействии медиатора стороны пришли к соглашению об урегулировании спора, согласно которому А. указала перечень имущества, а родители супруга обязались возвратить его. Вывезти имущество А. должна за свой счет», — говорится в сообщении
Отмечается, что Мунайлинский районный суд, руководствуясь требованиями гражданского процессуального кодекса РК и закона РК «О медиации», утвердил соглашение сторон об урегулировании спора.