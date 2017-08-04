В волгоградских детсадах увеличат число групп кратковременного пребывания

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, так, с 1 сентября группа краткосрочного пребывания откроется в ДОУ «Березка» в Суровикино. Она будет работать в две смены, ее смогут посещать 30 детей.

Напомним, что в регионе продолжается строительство и обновление дошкольных учреждений. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию три объекта: новый детсад на 185 мест в Дзержинском районе Волгограда; после реконструкции откроется детсад на 100 мест в Ленинском районе; еще 34 места появятся в селе Александровка Жирновского района после капитального ремонта дошкольного учреждения.