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15:45 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области ввели карантин из-за дерматита у коров

В Большечерниговском районе Самарской области выявлен вирус нодулярного (узелкового) дерматита крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Очаг болезни зафиксировали в личном подсобном хозяйстве одной из жительниц поселка Восточный. В связи с этим ветеринары провели клинический осмотр 3340 коров в 9 населенных пунктах и 2 сельхозпредприятиях Большечерниговского района. Проверка показала, что 135 коров заразились узелковым дерматитом. Сейчас все больные и подозреваемое в заболевании животные изолированы, проводится курс лечения противовирусными и антибактериальными препаратами.

В связи с выявленным заболеванием региональный департамент ветеринарии ввел карантин в Большечерниговском районе.

«Сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам, а также гражданам, содержащим в своих личных подсобных хозяйствах крупный рогатый скот при возникновении подозрений на инфицирование животных данным заболеванием необходимо срочно обратиться по телефону горячей линии по Самарской области (846) 951−00−31», — сообщили в облправительстве.

Нодулярный дерматит считается одной из наиболее опасных инфекций крупного рогатого скота. Вирус очень живуч, выдерживает до 3 циклов замораживания. Его переносчиками являются кровососущие насекомые — комары и слепни. Также нодулярный дерматит передается воздушно-капельным путем, через молоко, слюну, сперму, кровь животного, через корма и воду.

Инкубационный период болезни длится от 3 до 30 дней. При острой форме у заболевшего животного резко поднимается температура тела (до 40 градусов). Через двое суток на коже животного образуются узелки диаметром от 1 до 7 см. Таких узелков может появиться до несколько сотен. Через несколько часов по их контуру начинает отслаиваться кожа, а в центре каждого узелка образуется ямка. С нее начинает распространяться некроз.

Помимо кожных образований, при нодулярном дерматите молоко приобретает розовый цвет. Если узелки возникают в дыхательных путях, животное может погибнуть от удушья. Эффективные методы лечения до сих пор не разработаны.

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