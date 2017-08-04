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15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Киоск с шаурмой в Володарском районе Нижегородской области закрыт на 30 суток по требованию Роспотребнадзора

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, контрольные мероприятия в отношении организации общественного питания «Шаурма» на ул. Новая в поселке Новосмолинский Володарского района выявили ряд нарушений санитарного законодательства.

В частности, у киоска с шаурмой отсутствовали контейнеры с крышками для сбора мусора и пищевых отходов, он не был оборудован системами водопровода и канализации, отсутствует горячая вода, а также используется вода из неизвестного источника и неизвестного качества. Кроме того, проверяющие органы отметили грязь в помещении, отсутствие моющих и дезинфицирующих средств, а разделочный инвентарь не имел специальной маркировки и использовался для работы как с сырой, так и готовой к употреблению продукцией.

Список претензий ведомства завершило отсутствие медицинской книжки у повара и не соблюдение условий и сроков годности продукции.

Кроме того, согласно протоколам лабораторных испытаний пищевых продуктов и экспертному заключению отобранные пробы шаурмы из мяса свинины и шаурмы из мяса курицы по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям безопасности.

В связи с выявленными нарушениями и тем, что, по выводам сотрудников Роспотребнадзора, несоблюдение предприятием общественного питания требований санитарных правил может привести к возникновению пищевых отравлений и вспышкам острых кишечных заболеваний среди населения, был составлен протокол, направленный на рассмотрение в суд для приостановления деятельности предприятия. В результате рассмотрения дела, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

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