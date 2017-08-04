Киоск с шаурмой в Володарском районе Нижегородской области закрыт на 30 суток по требованию Роспотребнадзора

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, контрольные мероприятия в отношении организации общественного питания «Шаурма» на ул. Новая в поселке Новосмолинский Володарского района выявили ряд нарушений санитарного законодательства.

В частности, у киоска с шаурмой отсутствовали контейнеры с крышками для сбора мусора и пищевых отходов, он не был оборудован системами водопровода и канализации, отсутствует горячая вода, а также используется вода из неизвестного источника и неизвестного качества. Кроме того, проверяющие органы отметили грязь в помещении, отсутствие моющих и дезинфицирующих средств, а разделочный инвентарь не имел специальной маркировки и использовался для работы как с сырой, так и готовой к употреблению продукцией.

Список претензий ведомства завершило отсутствие медицинской книжки у повара и не соблюдение условий и сроков годности продукции.

Кроме того, согласно протоколам лабораторных испытаний пищевых продуктов и экспертному заключению отобранные пробы шаурмы из мяса свинины и шаурмы из мяса курицы по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям безопасности.