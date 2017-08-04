Уральским садоводам разрешили строить жилые дома с «пропиской»
Глава Росреестра Свердловской области прокомментировал новый закон.
Глава Росреестра Свердловской области прокомментировал новый закон.
Закон о садоводческих и огороднических товариществах приняли в Госдуме РФ, сообщили «АиФ-Урал» в
Действовать он начнёт с 1 января 2019 года, но уральцы при приобретении земли или строительстве дома могут учесть его особенности уже сейчас.
«Закон о садоводческих и огороднических товариществах помогали разрабатывать садоводы всей России, — отметил директор управления Росреестра по Свердловской области Владимир Вафин. — Труд и капитал перемещаются туда, где они могут получить наибольший доход, и законодательная база страны подстроилась под нужды населения. Перемещение рабочей силы повысит качество миграции и ускорит экономический рост городов. Надеемся, что оборот земель после принятия закона ускорится, земельные участки будут быстрее проходить процедуру установления границ, постановки на государственный кадастровый учёт и регистрацию».
Для его ведения будет использоваться «садоводческое некоммерческое товарищество» (CНТ) или «огородническое некоммерческое товарищество» (ОНТ). При этом в СНТ можно возводить капитальные строения и прописываться в них, а на землях ОНТ — только временные.
Такие виды использования земельных участков, как «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», фигурирующие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и прочих документах, считаются равнозначными.
В Кадастровой палате отмечают, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан с правом размещения садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. При этом садовый дом — это здание сезонного использования (с временным пребыванием). Строительство жилого дома с возможностью круглогодичного проживания на садовом участке допускается лишь в случае соблюдения правил землепользования и застройки, которые определяются местным муниципалитетом. Именно в таком доме можно прописаться.
Какие преимущества дает новый закон уральским садоводам? Закон учел существующую внутреннюю миграцию населения страны. Если вы решаете поселиться в городе с развитой инфраструктурой, вы вправе купить земельный участок просто в городской черте. Вы можете построить на землях садоводства новый капитальный дом со всеми удобствами, «под себя».
Но о себе государство также не забыло. Стоимость участка с капитальным строением значительно выше, и налогов собираться в стране будет больше. Предполагается, что бесхозные, запущенные участки станут предметом
Кроме того, в новом законе проработаны нормы о господдержке садоводов и огородников. Предусмотрена возможность передачи в собственность субъекта РФ или муниципалитета дороги или линии электропередачи, если такое имущество может находиться в государственной или муниципальной собственности.
Кстати.
В Кадастровой палате Свердловской области пройдет прямая линия по электронным услугам Росреестра. Специалисты проконсультируют уральцев о преимуществах подачи заявлений на государственную регистрацию и государственный кадастровый учет в электронном виде. Уральцы смогут узнать, как предварительно записаться на приём, оформить запрос в электронном виде на предоставление сведений из ЕГРН, проверить степень готовности поданных документов, найти объект недвижимости и узнать сведения о нем на публичной кадастровой карте. Позвонить можно 23 августа 2017 года с 14:00 до 15:00 по телефону: (343) 295−07−00 доб. 2044. Все консультации бесплатные.