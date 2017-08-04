Уральским садоводам разрешили строить жилые дома с «пропиской»

Источник: Аргументы и факты

Закон о садоводческих и огороднических товариществах приняли в Госдуме РФ, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе управления Росреестра по Свердловской области.

Действовать он начнёт с 1 января 2019 года, но уральцы при приобретении земли или строительстве дома могут учесть его особенности уже сейчас.

«Закон о садоводческих и огороднических товариществах помогали разрабатывать садоводы всей России, — отметил директор управления Росреестра по Свердловской области Владимир Вафин. — Труд и капитал перемещаются туда, где они могут получить наибольший доход, и законодательная база страны подстроилась под нужды населения. Перемещение рабочей силы повысит качество миграции и ускорит экономический рост городов. Надеемся, что оборот земель после принятия закона ускорится, земельные участки будут быстрее проходить процедуру установления границ, постановки на государственный кадастровый учёт и регистрацию».

Согласно новому закону, «дачное хозяйство» как вид деятельности полностью упраздняется.

Для его ведения будет использоваться «садоводческое некоммерческое товарищество» (CНТ) или «огородническое некоммерческое товарищество» (ОНТ). При этом в СНТ можно возводить капитальные строения и прописываться в них, а на землях ОНТ — только временные.

Такие виды использования земельных участков, как «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», фигурирующие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и прочих документах, считаются равнозначными.

В Кадастровой палате отмечают, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан с правом размещения садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. При этом садовый дом — это здание сезонного использования (с временным пребыванием). Строительство жилого дома с возможностью круглогодичного проживания на садовом участке допускается лишь в случае соблюдения правил землепользования и застройки, которые определяются местным муниципалитетом. Именно в таком доме можно прописаться.

Какие преимущества дает новый закон уральским садоводам? Закон учел существующую внутреннюю миграцию населения страны. Если вы решаете поселиться в городе с развитой инфраструктурой, вы вправе купить земельный участок просто в городской черте. Вы можете построить на землях садоводства новый капитальный дом со всеми удобствами, «под себя».

Но о себе государство также не забыло. Стоимость участка с капитальным строением значительно выше, и налогов собираться в стране будет больше. Предполагается, что бесхозные, запущенные участки станут предметом купли-продажи. Вроде как в садах начнут селиться семьи, а круглогодичное проживание благотворно скажется на обстановке поселений.

Кроме того, в новом законе проработаны нормы о господдержке садоводов и огородников. Предусмотрена возможность передачи в собственность субъекта РФ или муниципалитета дороги или линии электропередачи, если такое имущество может находиться в государственной или муниципальной собственности.

Кстати.