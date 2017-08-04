В Казани в субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы

Источник: Город Казань.KZN.RU

5 августа синоптики прогнозируют горожанам небольшие кратковременные дожди. Ночью минимальная температура воздуха составит 16−18 градусов тепла, ветер юго-западный, слабый.

Днем воздух прогреется до +23−25 градусов. Местами в городе пройдет гроза, возможен град. Ветер юго-западный, умеренный, местами кратковременные усиления до 15−20 м/с.

В целом по Татарстану также прогнозируются жаркие выходные. Днем 5 августа в большинстве районов ожидаются дождь, местами сильный. Ветер юго-западный, умеренный, днем местами кратковременные усиления до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 13−18 градусов тепла, днем — 22−27 градусов.

В ночь на 6 августа в республике местами пройдет дождь, ожидается гроза. Днем в воскресенье синоптики осадков не прогнозируют. Воздух ночью прогреется до 12−17 градусов тепла, днем — до +21−26 градусов, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.