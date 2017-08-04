В Казани в субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы
(Город Казань KZN.RU, 4 августа). В Казани сохраняется жаркая погода.
(Город Казань KZN.RU, 4 августа). В Казани сохраняется жаркая погода.
5 августа синоптики прогнозируют горожанам небольшие кратковременные дожди. Ночью минимальная температура воздуха составит 16−18 градусов тепла, ветер
Днем воздух прогреется до +23−25 градусов. Местами в городе пройдет гроза, возможен град. Ветер
В целом по Татарстану также прогнозируются жаркие выходные. Днем 5 августа в большинстве районов ожидаются дождь, местами сильный. Ветер
В ночь на 6 августа в республике местами пройдет дождь, ожидается гроза. Днем в воскресенье синоптики осадков не прогнозируют. Воздух ночью прогреется до 12−17 градусов тепла, днем — до +21−26 градусов, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Напомним, что в период с 1 по 7 августа на территории РТ местами сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс).