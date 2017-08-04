Цуканов: Новый корпус Музея Мирового океана откроют к ЧМ-2018, несмотря на задержку

«Ставилась задача изначально — объект должен быть сдан к ЧМ по футболу 2018 года. Это ведь часть историко-культурного маршрута. К сожалению, где-то по объективным, где-то по субъективным причинам была задержка в строительстве. Поэтому сегодня мы и провели это совещание», — отметил Николай Цуканов.

Он подчеркнул, что задержка была связана не с отсутствием средств, а с корректировкой проектной документации. «Проект сложный, но есть понимание, как его достроить», — заверил полпред президента в СЗФО.

По его словам, в региональном правительстве этот вопрос будет курировать один из вице-губернаторов.