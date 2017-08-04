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16:30 (мск), источник: Клопс.ru

Цуканов: Новый корпус Музея Мирового океана откроют к ЧМ-2018, несмотря на задержку

Корпус «Планеты Океан» успеют открыть к ЧМ-2018. Такое заявление сделал полпред президента в СЗФО Николай Цуканов.

«Ставилась задача изначально — объект должен быть сдан к ЧМ по футболу 2018 года. Это ведь часть историко-культурного маршрута. К сожалению, где-то по объективным, где-то по субъективным причинам была задержка в строительстве. Поэтому сегодня мы и провели это совещание», — отметил Николай Цуканов.

Он подчеркнул, что задержка была связана не с отсутствием средств, а с корректировкой проектной документации. «Проект сложный, но есть понимание, как его достроить», — заверил полпред президента в СЗФО.

По его словам, в региональном правительстве этот вопрос будет курировать один из вице-губернаторов.

Здание нового корпуса получит форму шара диаметром 42 метра. Более миллиарда рублей на строительство уже выделено из федерального бюджета. Известно, что «шар» будет девятиэтажным, но два уровня будут находиться под землёй. На территории вокруг создадут маленькую копию балтийского побережья — высадят сосны, насыплют дюны. Будет и вода, через которую посетителям придётся переходить по деревянным настилам. Через смотровое окно внизу можно будет наблюдать за обитателями морских глубин.

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