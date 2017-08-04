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16:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

Власти запланировали строительство ещё трёх школ в Воронеже

Мэрия направила заявки на софинансирование строительства пяти школ в Воронеже по областной и федеральной программам в 2018 году, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе горадминистрации в четверг, 3 августа.

Источник: Вести - Воронеж

Помимо школ на Острогожской и Шишкова, о которых ранее говорилось, образовательные учреждения могут появиться на улицах Тютчева, Ильюшина и Артамонова.

— Одно из главных условий для выделения софинансирования — включение объектов в областную и федеральную программы. Для строительства требуются большие суммы, которые, в том числе выделяет федерация, — пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Сумма заявки на софинансирование школы на Острогожской (рассчитана на 1124 ученика) по областной адресной инвестпрограмме составляет 105 млн рублей, по федеральной целевой программе «Жилище» — 358,7 млн рублей, на Ильюшина на 1124 места — 117,9 млн и 400 млн рублей соответственно, на Тютчева и на Шишкова (по 1101 месту), а также на Артамонова (1124 места) — 73,7 млн и 250 млн рублей соответственно.

Кроме того, городские власти запланировали расширить школу № 84 в Тенистом за счёт пристройки — этот объект претендует только на софинансирование по областной программе. Сумма заявки — 47,5 млн рублей.

Если заявки будут одобрены, мэрия добавит деньги из городского бюджета и реализует проекты.

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