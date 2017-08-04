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16:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура выявила нарушения в нескольких детских лагерях Мензелинского района

(Казань, 4 август, «Татар-информ»). Прокуратура Мензелинского района выявила нарушения в нескольких загородных оздоровительных лагерях, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

При проверке в лагерях «Олимпиец» и «Солнышко» были обнаружены нарушения в деятельности столовой и медицинских кабинетов.

Помимо этого, в лагере «Солнышко» без разрешения используется земельный участок, с родителями детей не заключены необходимые договоры на оказание услуг.

Проверка в военно-патриотическом лагере «Растим патриотов» показала, что десять сотрудников не предоставили справки об отсутствии судимости, лагерь также использует участок земли без необходимых документов, нет паспорта антитеррористической безопасности, договора с представителями детей не заключены и т. д.

В результате прокуратура внесла в адрес исполняющего обязанности главы Исполкома Мензелинского района соответствующее представление, сейчас оно находится на рассмотрении.

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