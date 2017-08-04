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18:04 (мск), источник: Sputnik.by

Вузы завершают прием документов на платное отделение

После 18:00 подать документы для получения высшего образования платно уже будет нельзя.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Высшие учебные заведения Беларуси завершают прием документов на платную форму получения образования, напомнили Sputnik в Минобразования.

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Итоги приемной кампании на бюджет белорусские вузы уже подвели, а подача документов на платное отделение традиционно была несколько дольше.

Все белорусские вузы завершают прием документов на платное отделение в пятницу в 18:00. После этого времени подать заявку на получение высшего образования уже будет нельзя даже в случае отсутствия конкурса и недобора по ряду специальностей.

Уже известно, что проходные баллы на платную форму получения образования по сравнению с прошлым годом несколько вырастут. В целом же о цифрах приема можно будет говорить лишь после 6 августа — до этой даты вузы зачислят первокурсников-платников.

Белорусские университеты и академии в этом году подняли стоимость учебы по сравнению с 2016-м в среднем на 200 рублей. В одном из ведущих вузов страны год обучения будет стоить около 1,3 тысячи долларов в эквиваленте — в зависимости от выбранной специальности.

К учебе первокурсники приступят уже с сентября.

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