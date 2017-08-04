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16:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Все выходные дни в Петербурге будет не просохнуть

Прогноз погоды обещает дожди, ливни и сильный ветер.

В наступающие выходные в Северной столице будет снова мокро и прохладно. Синоптики прогнозируют непогоду на три ближайших дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Петербуржцев и гостей города в субботу и воскресенье в дневные часы ожидают грозы с сильным ветром. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха в выходные не прогреется больше чем на 13−14 градусов ночью и 18−20 днем. Только в понедельник градусник покажет +23.

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