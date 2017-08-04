Все выходные дни в Петербурге будет не просохнуть

В наступающие выходные в Северной столице будет снова мокро и прохладно. Синоптики прогнозируют непогоду на три ближайших дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Петербуржцев и гостей города в субботу и воскресенье в дневные часы ожидают грозы с сильным ветром. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.