Все выходные дни в Петербурге будет не просохнуть
Прогноз погоды обещает дожди, ливни и сильный ветер.
Прогноз погоды обещает дожди, ливни и сильный ветер.
В наступающие выходные в Северной столице будет снова мокро и прохладно. Синоптики прогнозируют непогоду на три ближайших дня, сообщает
Петербуржцев и гостей города в субботу и воскресенье в дневные часы ожидают грозы с сильным ветром. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха в выходные не прогреется больше чем на 13−14 градусов ночью и 18−20 днем. Только в понедельник градусник покажет +23.