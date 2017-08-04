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15:54 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 300 тысяч школьников сядут за парты в Нижегородской области в новом учебном году

К началу нового учебного года территориальными межведомственными комиссиями принимается 890 общеобразовательных организаций.

Источник: Reuters

Более 300 тысяч школьников сядут за парты в Нижегородской области в новом учебном году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В сообщении говорится, что Валерий Шанцев посетил с рабочим визитом Сергачский район. В рамках поездки глава региона проинспектировал подготовку к новому учебному году средней общеобразовательной школе села Пожарки.

Валерий Шанцев напомнил, что данная школа была открыта в 2009 году. «Прошло восемь лет — школа в хорошем состоянии, добавляется новое оборудование. По этому учреждению все бумаги подписаны, разрешения получены. Я прошел по школе — тот случай, когда слова не отличаются от дела — действительно здесь можно начинать учебный процесс хоть завтра», — поделился своими впечатлениями губернатор.

«Я инспектирую учреждения образования во всех районах, которые посещаю. По хорошей многолетней традиции школы в регионе должны быть приняты к новому учебному году до 15 августа. Как правило, после этого срока остается несколько школ, где увеличены объема ремонта, — это нормальная рабочая ситуация. Каждый муниципалитет должен готовить школы к новому учебному году «как зубы чистить», — заявил Валерий Шанцев.

Как сообщалось ранее, по данным министерства образования региона, к началу нового учебного года территориальными межведомственными комиссиями принимается 890 общеобразовательных организаций, а также 59 государственных организаций среднего и высшего профессионального образования.

В настоящее время работа ведется всеми муниципальными районами и городскими округами. Всего из средств бюджетов всех уровней на подготовку к новому учебному году выделено 863,3 миллиона рублей.

В новом учебном году за парты сядет 316 970 учащихся, в том числе 36 367 первоклассников, что на 937 первоклассников больше по сравнению с 2016 годом.

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