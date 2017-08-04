Пункт пропуска «Комарин» на границе с Украиной временно закрыт
Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП «Комарин», таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.
Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП «Комарин», таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Движение в пункте пропуска «Комарин» на
Пункт прекратил работу в 11:30 в связи с проведением технических работ, связанных с обслуживанием серверного оборудования.
«С указанного времени пропуск транспортных средств через пункт пропуска “Славутич” Черниговской таможни не осуществляется», — сказали в таможне.
Там также сообщили, что в качестве исключения пропускают рейсовые автобусы, которые выполняют регулярные международные перевозки пассажиров.
Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП «Комарин», таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.