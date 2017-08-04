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17:48 (мск), источник: Sputnik.by

Пункт пропуска «Комарин» на границе с Украиной временно закрыт

Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП «Комарин», таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Движение в пункте пропуска «Комарин» на белорусско-украинской границе было временно приостановлено в пятницу 4 августа, сообщили Sputnik в Гомельской таможне.

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Пункт прекратил работу в 11:30 в связи с проведением технических работ, связанных с обслуживанием серверного оборудования.

«С указанного времени пропуск транспортных средств через пункт пропуска “Славутич” Черниговской таможни не осуществляется», — сказали в таможне.

Там также сообщили, что в качестве исключения пропускают рейсовые автобусы, которые выполняют регулярные международные перевозки пассажиров.

Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП «Комарин», таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.

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