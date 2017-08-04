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17:01 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа во время рейда за день изъяли полтонны фруктов и овощей

В пятницу, 4 августа 2017 года, в Ленинском районе Воронежа прошел рейд. Он преследовал цель избавить центральные улицы города от незаконной торговли. Помимо чиновников горадминистрации и управы в нем приняли участие стражи порядка.

«Торговцы фруктами и овощами в летний период активизируются, — отметили в мэрии Воронежа. — Причем как те, кто торгует своей продукцией, так и перекупщики».

Власти подчеркивают, что торговля на развалах небезопасно. Во-первых, не известно, откуда прибыли фрукты и овощи — на них нет документов. Во-вторых, у продавцов отсутствуют санитарные книжки.

Отметим, продавцам грозят штрафы в 2 — 3 тысячи рублей. За время рейда удалось ликвидировать шесть мест незаконной торговли на улицах Пушкинской, Кольцовской, Плехановской и Моисеева.

Воронежцев призывают не покупать товары в местах, которые для этого не предназначены. Это может представлять опасность для здоровья.

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