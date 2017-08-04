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16:29 (мск), источник: Новости Перми

Ремонт пермских дворов находится под контролем депутатов и горожан

Зампредседателя гордумы Алексей Грибанов, а также депутаты Алексей Демкин и Михаил Черепанов оценили работы по благоустройству дворов в своих округах. С помощью портала «Управляем вместе» работы контролируют также и заинтересованные горожане.

Источник: Новости Перми

Благоустройство города — один из приоритетов городских властей. Депутаты городской Думы ежегодно направляют значительные средства на приведение в порядок улиц, парков и дворов Перми, а благодаря поддержке федеральных и краевых властей в этом году удастся сделать существенно больше.

Так, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов проверил, как идут работы по благоустройству дворов в его округе. Всего в этом году в программе создания комфортной городской среды участвует 65 домов.

Алексей Грибанов посетил двор дома по улице Тургенева, 39, где устанавливают новую детскую и спортивную площадки, и Патриса Лумумбы, 1, где идет комплексное благоустройство — расширяется проезжая часть, обустраиваются парковочные карманы, будет установлена детская площадка и произведено кронирование деревьев.

​​​​​​​Зампредседателя гордумы отметил, что приоритет в благоустройстве получают те дома, чьи жители активно включились в программу формирования комфортной городской среды.

«Эта федеральная программа помогла нам комплексно подойти к решению проблемы и значительно увеличить объемы благоустройства. Благодаря порталу “Управляем вместе” любой пермяк может контролировать реализацию проектов, следить за сроком и качеством работ, которые сейчас ведутся на дорогах края, во дворах, общественных территориях и парках», — подчеркнул Алексей Грибанов.

Депутаты Пермской городской Думы Алексей Демкин и Михаил Черепанов также оценили работы по благоустройству дворов в своих округах. В частности, депутат Михаил Черепанов проконтролировал ход работ по адресу пр-т Парковый, 31, 33, 35. С председателем ТСЖ «Парковый» он обсудил планы по установке детской площадки, оценил новую планировку и качество асфальтирования территории, выслушал пожелания.

В округе депутата Алексея Дёмкина по федеральной программе будет комплексно благоустроено четыре территории по адресам: Ш. Космонавтов, 90 (асфальтирование проезжей части, обустройство парковочного кармана), Ш. Космонавтов, 110, 112, 114 (устройство тротуара с бордюрным камнем и поребриком, обустройство пешеходных дорожек и трёх «лежачих полицейских», спортивная площадка, детская площадка с ограждением, устройство альпийской горки), ул. Овчинникова, 18 (асфальтирование проезда и установка детской площадки). На данный момент уже завершены работы по федеральной программе на ул. Грузинской, 7. Здесь заасфальтирован проезд и установлена детская площадка.

«Множество наказов избирателей, которые мы получили в ходе выборов в 2016 году, как раз касались приведения в порядок дворов. Благодаря тому, что депутаты трех уровней — городские, краевые и депутаты Госдумы объединили усилия, удалось привлечь больше средств на наши общегородские нужды», — рассказал Алексей Демкин.

Напомним, что пермяки сами могут контролировать ход работ на портале «Управляем вместе», следить за реализацией проектов, сроком и качеством работ, которые сейчас ведутся на дорогах края, во дворах, общественных территориях и парках.

Во многих дворах работы уже завершены, в других предстоит установить игровые площадки, скамейки и урны, сделать планировку территории, закончить ремонт проезжей части и тротуара.

Список дворов в Перми, которые отремонтируют в 2017 году.

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