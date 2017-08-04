В Краснодаре временно изменится движение четырех трамвайных маршрутов

Временное изменение четырех трамвайных маршрутов в ночное время связано с проведением капитального ремонта стрелочного перевода по ул. Ставропольской, — прокомментировали к МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

После 22.00 трамваи маршрутов № 4, 5, 8, 20 из центра города будут следовать от остановки «улица Шевченко» по ул. Титаровской, ул. Воронежской, ул. Стасова и далее направятся в Восточное депо.