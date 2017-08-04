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16:41 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре временно изменится движение четырех трамвайных маршрутов

​В краевом центре с 23.00 8 августа по 05.00 11 августа четыре трамвайных маршрута пойдут по другому пути.

Источник: Югополис

Временное изменение четырех трамвайных маршрутов в ночное время связано с проведением капитального ремонта стрелочного перевода по ул. Ставропольской, — прокомментировали к МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

После 22.00 трамваи маршрутов № 4, 5, 8, 20 из центра города будут следовать от остановки «улица Шевченко» по ул. Титаровской, ул. Воронежской, ул. Стасова и далее направятся в Восточное депо.

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В Краснодаре временно изменится движение четырех трамвайных маршрутов
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