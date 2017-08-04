Средняя цена на белокочанную капусту в Нижегородской области с 24 по 31 июля снизилась на 26%
Рост цен наблюдался на баранину, сливочное и подсолнечное масло.
Рост цен наблюдался на баранину, сливочное и подсолнечное масло.
Средняя цена на белокочанную капусту в Нижегородской области с 24 по 31 июля снизилась на 26%. По данным Нижегородстата, на 11% подешевел картофель, на 9% — морковь, на 5,8% — репчатый лук, на 3% — яблоки.
Также, по данным службы статистики, за неделю с 24 по 31 июля снизились цены на куриный яйца и пшеничную муку.
Рост цен в пределах 1% наблюдался на баранину, сливочное и подсолнечное масло.
Ранее Росстат подсчитал, что продукты питания в Нижегородской области стоят на 8% дешевле, чем в среднем по России. Так, стоимость условного набора продуктов из 33 наименований в регионе составила 3 454 рубля 34 копейки. При этом в среднем по стране такой набор стоил 3 745 рублей 11 копеек.