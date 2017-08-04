Средняя цена на белокочанную капусту в Нижегородской области с 24 по 31 июля снизилась на 26%. По данным Нижегородстата, на 11% подешевел картофель, на 9% — морковь, на 5,8% — репчатый лук, на 3% — яблоки.

Также, по данным службы статистики, за неделю с 24 по 31 июля снизились цены на куриный яйца и пшеничную муку.

Рост цен в пределах 1% наблюдался на баранину, сливочное и подсолнечное масло.