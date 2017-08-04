Пострадавшие три года назад от пожара в Черемхово подали в суд на «Облкоммунэнерго»

Источник: Вести Иркутск

— Дом у меня тут стоял. На углу как раз. А здесь у меня ограда. Я потеряла зрение сильно после пожара.

Пенсионерка Валентина Шилкина показывает место, где был её дом. Здесь она жила вместе с сыном. Усадьба сгорела весной 2014-го. Тогда ей, как и другим пострадавшим, выделили 300 тысяч рублей помощи и древесину для нового жилья. Но дом семья не построила. А лес продала. Теперь просит выделить новую квартиру. А пока живут в старой. По соседству двор ещё одних погорельцев. Здесь Антонина Юринская жила вместе со своей престарелой мамой.

— У нас не на что строиться. У нас денег нет. На пенсию живём. У неё пенсия, и у меня пенсия, — говорит пострадавшая Антонина Юринская.

Пенсионеркам выделили 400 тысяч рублей и древесину. Деньги они потратили. Жилья до сих пор нет. Всего тогда без крыши над головой остались 24 семьи. Кто-то построил новые дома. Кто-то не смог и теперь живёт в предоставленном городом общежитии. Люди пишут во все инстанции и требуют сертификаты на квартиры. Но им отвечают — это не было стихийным бедствием. Пожар на улице произошёл из-за короткого замыкания электропроводки во время урагана.

— К нам приехали все. Пообещали всё и много. Как это бывает. И в том числе это касалось и жилищных сертификатов. Вы попали под чрезвычайную ситуацию, — говорит пострадавшая Светлана Свинцова.

Погорельцы, устав ходить по инстанциям, подали в суд на «Облкоммунэнерго». Требуют возместить ущерб. Последние нам ответили так:

— В «Облкоммунэнерго» не совсем понимают, почему погорельцы обратились с претензиями именно к нам. Действительно, подано порядка 20 исков.