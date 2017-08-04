Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонской в Госдуме поставили жесткое условие
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Каким будет курс доллара и евро к концу августа
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
В Одессе может начаться второй Донбасс - власти Украины
В Кремле об удачной рыбалке Путина в Сибири
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
17:48 (мск), источник: Вести Иркутск

Пострадавшие три года назад от пожара в Черемхово подали в суд на «Облкоммунэнерго»

Жители Черемхово, о которых пойдёт речь в следующем сюжете, пытаются добиться справедливости уже три года. Погорельцы надеются получить сертификаты на покупку жилья.

Источник: Вести Иркутск

— Дом у меня тут стоял. На углу как раз. А здесь у меня ограда. Я потеряла зрение сильно после пожара.

Пенсионерка Валентина Шилкина показывает место, где был её дом. Здесь она жила вместе с сыном. Усадьба сгорела весной 2014-го. Тогда ей, как и другим пострадавшим, выделили 300 тысяч рублей помощи и древесину для нового жилья. Но дом семья не построила. А лес продала. Теперь просит выделить новую квартиру. А пока живут в старой. По соседству двор ещё одних погорельцев. Здесь Антонина Юринская жила вместе со своей престарелой мамой.

— У нас не на что строиться. У нас денег нет. На пенсию живём. У неё пенсия, и у меня пенсия, — говорит пострадавшая Антонина Юринская.

Пенсионеркам выделили 400 тысяч рублей и древесину. Деньги они потратили. Жилья до сих пор нет. Всего тогда без крыши над головой остались 24 семьи. Кто-то построил новые дома. Кто-то не смог и теперь живёт в предоставленном городом общежитии. Люди пишут во все инстанции и требуют сертификаты на квартиры. Но им отвечают — это не было стихийным бедствием. Пожар на улице произошёл из-за короткого замыкания электропроводки во время урагана.

— К нам приехали все. Пообещали всё и много. Как это бывает. И в том числе это касалось и жилищных сертификатов. Вы попали под чрезвычайную ситуацию, — говорит пострадавшая Светлана Свинцова.

Погорельцы, устав ходить по инстанциям, подали в суд на «Облкоммунэнерго». Требуют возместить ущерб. Последние нам ответили так:

— В «Облкоммунэнерго» не совсем понимают, почему погорельцы обратились с претензиями именно к нам. Действительно, подано порядка 20 исков.

Точку в этом деле поставит суд. Люди верят, что он поможет разрешить их жилищные проблемы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина выдавал свою новую подругу за мертвую бывшую
Со 2 августа земляне начали брать у планеты в долг
Евросоюз расширил санкции против России из-за Siemens
В якутской шахте «Мир» пока не нашли 9 горняков
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
События недели в фотографиях
Опрос: почти треть россиян не увидела необходимости в Госдуме
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь