Ольхонский район наращивает культурные связи с Южной Кореей

Как сообщила руководитель организации Наталья Бенчарова, впервые в истории развитии туризма в районе был сделан акцент на том, что туризм должен развивать территорию, приносить на нее новые знания, навыки, умения.

Город Янгу — многолетний побратим Ольхонского района, делегации из двух других городов приехали впервые, но они тоже хотят участвовать в молодёжных обменах.

К примеру, 27 июля корейцы выступили на фестивале национальных культур на острове Ольхон, включающий себя народные песни, танцы, игру на инструментах, дефиле в национальных костюмах. А 1 августа делегация из города Янгу проехала по другим поселениям. Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон» для гостей организовал интерактивную программу в Курети с традиционными русскими играми и забавами, затем- мастер-классы и концерт в местности Хуторок. Поселения района встречали гостей хлебом-солью и белой пищей.