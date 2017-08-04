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17:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ольхонский район наращивает культурные связи с Южной Кореей

В июле и августе 2017 года Ольхонский район посетили три молодёжных группы из Южной Кореи (города Кангмэн, Чунчонг и Янгу), которые приняли участие в культурных мероприятиях, проводимых ОООР «Новое поколение».

Как сообщила руководитель организации Наталья Бенчарова, впервые в истории развитии туризма в районе был сделан акцент на том, что туризм должен развивать территорию, приносить на нее новые знания, навыки, умения.

Город Янгу — многолетний побратим Ольхонского района, делегации из двух других городов приехали впервые, но они тоже хотят участвовать в молодёжных обменах.

К примеру, 27 июля корейцы выступили на фестивале национальных культур на острове Ольхон, включающий себя народные песни, танцы, игру на инструментах, дефиле в национальных костюмах. А 1 августа делегация из города Янгу проехала по другим поселениям. Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон» для гостей организовал интерактивную программу в Курети с традиционными русскими играми и забавами, затем- мастер-классы и концерт в местности Хуторок. Поселения района встречали гостей хлебом-солью и белой пищей.

Стороны предварительно договорились о совместном участии в следующих проектах: конкурс джигитовки и стригалей в деревне Маломорец, конкурс десертов на базе отеля «Байкал Вью», съёмки клипа и запись совместного альбома молодёжных музыкальных групп; развитие пресс-центра и студии звукозаписи; моделирование и проведение гонки моделей судов на озере Ялга; создание на Ольхоне деревни народных промыслов. Большинство мероприятий пройдёт летом 2018 года.

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