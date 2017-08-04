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17:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области появились первые почтовые вагончики

В будущем они могут заменить стационарные отделения почты.

Источник: пресс-служба УФПС Воронежской области

Первое модульное отделение почтовой связи приступило к работе в Павловском районе Воронежской области. Оно будет обслуживать почти 1,5 тыс. жителей села Александровка, а также нескольких человек, проживающих на хуторе Сын Революции. Об этом сегодня, 4 августа, сообщила пресс-служба УФПС Воронежской области.

Ранее в почтовом отделении связи в селе Александровка произошёл пожар. Новому присвоили индекс прежнего — 396444. Кстати, в будущем такие вагончики вполне могут заменить привычные офисы почты. Они абсолютно автономны (требуется только подключение к электросетям) и оснащены системами отопления, вентиляции и кондиционирования.

В них полностью оборудовано рабочее место оператора, есть хозяйственный отсек и зона для обслуживания клиентов. Штат отделения: начальник (по совместительству оператор почтовой связи) и три почтальона. Режим работы: со вторника по субботу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Воскресенье и понедельник — выходные дни.

В ближайшее время модульные почтовые отделения откроются в Аннинском и Эртильском почтамтах.

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