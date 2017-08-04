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17:31 (мск), источник: Клопс.ru

Умерла старейшая жительница региона, отметившая на днях 107-й день рождения

Старейшая жительница региона Мария Трубина-Немцова из Полесска, отметившая 2 августа 107-й день рождения, умерла. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники.

Она скончалась в пятницу, 4 августа, около восьми утра. Хроническими заболеваниями Мария Борисовна не болела. Похороны запланированы на субботу.

Женщина родилась в 1910 году в Рязанской области. В Полесск перебралась вместе с мужем в 1946 году. Мария Борисовна — многодетная мать, которая родила и воспитала семь детей. Её наградили орденами «Мать-героиня» и «Материнская слава».

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