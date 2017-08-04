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17:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородская область вошла в тройку лидеров по количеству больных алкоголизмом среди регионов РФ

Лидером по количеству алкоголезависимых является Подмосковье.

Нижегородская область вошла в тройку лидеров по количеству больных алкоголизмом среди регионов РФ.

Как говорится в материалах на сайте НИИ наркологии медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского, по итогам 2016 года в стране насчитывается почти 1,6 млн. россиян, больных алкоголизмом и алкогольными психозами, 95 тысяч из них поступили в медицинские учреждения с этим диагнозом впервые.

Лидером по количеству алкоголезависимых является Подмосковье. Здесь таких зарегистрировано более 91,2 тыс. человек. На втором месте располагается Москва (81,4 тыс.), на третьем — Нижегородская область (73 тыс.).

При этом, если в Московской области на 100 тыс. человек приходится около 1,3 тыс. алкоголиков, то в Нижегородской уже 2,2 тыс. По этому показателю Нижегородская область на четвёртом месте. Больше плотность только в Сахалинской области (2,3 тыс.), Камчатском крае (2,5 тыс.) и Магаданской области (почти 2,7 тыс.).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятерку городов России с самой низкой смертностью от алкоголя по итогам 2016 года.

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