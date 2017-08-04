Сроки окончания ремонта на Самаркандской улице перенесли

Как сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства города, в настоящее время в рамках первого этапа ремонта завершается переустройство коммуникаций на участке от ул. Совнаркомовской до ул. Должанской.



После завершения работ на первом этапе предполагалось его открытие для движения и закрытие участка улицы Самаркандской от ул. Должанской до ул. Бетанкура (второй этап). Первоначально планировалось, что работы первого этапа будут завершены ориентировочно к началу августа. Соблюсти первоначальные сроки не удалось, так как работы по переносу подземных коммуникаций затянулись. Это связано с тем, что фактическое положение подземных коммуникаций отличается от указанного в проекте. В связи с этим проект пришлось переделывать, сообщили в департаменте.



По состоянию на 2 августа установлена дата возможного открытия движения на первом этапе и закрытия второго этапа ул. Самаркандской — 13 августа 2017 года в случае отсутствия непредвиденных ситуаций.

