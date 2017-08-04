Нейросеть научили придумывать названия крафтового пива

Источник: Adam Wilson / CC0

Описание разработки автор опубликовала в своем блоге.

Возрастающая популярность крафтового пива повлекла за собой неожиданную проблему — производителей и марок пива стало слишком много. Уже известны судебные споры между производителями, претендующими на право использовать одни и те же названия сортов пива.

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Поэтому исследовательница, ранее научившая нейросеть придумывать названия для цветов, морских свинок и даже покемонов, решила адаптировать нейросеть для решения этой задачи.

Как и в предыдущих проектах, автор решила использовать готовую многослойную рекуррентную нейросеть с открытым исходным кодом под названием char-rnn, которую часто применяют для аналогичных проектов (к примеру такую сеть использовали для генерации твитов в стиле лидера Чечни Рамзана Кадырова).

Поскольку зачастую названия сортов пива, относящихся к одному типу, отчасти похожи друг на друга, исследовательница решила натренировать нейросеть на отдельных наборах названий, относящихся к одному типу, к примеру стаутам или индийским пэйл-элям.

Для этого Шейн взяла сотни тысяч названий сортов, разделенных на более чем 90 типов, с сайта, занимающегося составлением рейтингов пива.

Затем названия были разбиты на более общие группы, которые и послужили тренировочными данными для нейросети.

Примеры сгенерированных нейросетью названий индийских пэйл-элей:

Dang River

Earth Dock IPA

Yamquak

Bigly Bomb Session IPA

Binglezard Flack

Jain Is The Dog

Earth 2 Sanebus

Tower Of Ergelon

Toe Deal

Juicy Dripple IPA

Flying Rocks IPA

Yall In Wool

Earth Pump

Heaven Cat

Heart Compost

Wicked Geee

Text 5 Of The IPA

Cockamarin Hard IPA

Test Tha IPA

Yampy

Widee Banger Fripper IPA

Oarahe Momnila Day Revenge Bass Cornationn Yerve Of Aterid Ale

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Также Шейн предлагает всем интересующимся оставить ей свой адрес электронной почты, и обещает выслать на него более полный список названий, в который, по ее словам, входят и более забавные названия.

Ученые часто исследуют пиво в своих работах. К примеру, канадский студент распечатал на 3D-принтере насадку для бутылок, которая минимизирует высоту пены при разливе пива. Другие исследователи обнаружили, что подходящая музыка значительно улучшает вкусовое восприятие пива. А группа американских студентов разработала специальные капсулы для варки пива на Луне и вышла с этим проектом в финал конкурса Lab2Moon, команда-победитель которого отправит свой эксперимент на Луну.