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18:20 (мск), источник: N + 1

Нейросеть научили придумывать названия крафтового пива

Исследовательница Жанель Шейн (Janelle Shane) научила нейросеть придумывать новые названия для марок крафтового пива.

Источник: Adam Wilson / CC0

Описание разработки автор опубликовала в своем блоге.

Возрастающая популярность крафтового пива повлекла за собой неожиданную проблему — производителей и марок пива стало слишком много. Уже известны судебные споры между производителями, претендующими на право использовать одни и те же названия сортов пива.

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Поэтому исследовательница, ранее научившая нейросеть придумывать названия для цветов, морских свинок и даже покемонов, решила адаптировать нейросеть для решения этой задачи.

Как и в предыдущих проектах, автор решила использовать готовую многослойную рекуррентную нейросеть с открытым исходным кодом под названием char-rnn, которую часто применяют для аналогичных проектов (к примеру такую сеть использовали для генерации твитов в стиле лидера Чечни Рамзана Кадырова).

Поскольку зачастую названия сортов пива, относящихся к одному типу, отчасти похожи друг на друга, исследовательница решила натренировать нейросеть на отдельных наборах названий, относящихся к одному типу, к примеру стаутам или индийским пэйл-элям.

Для этого Шейн взяла сотни тысяч названий сортов, разделенных на более чем 90 типов, с сайта, занимающегося составлением рейтингов пива.

Затем названия были разбиты на более общие группы, которые и послужили тренировочными данными для нейросети.

Примеры сгенерированных нейросетью названий индийских пэйл-элей:

Dang River
Earth Dock IPA
Yamquak
Bigly Bomb Session IPA
Binglezard Flack
Jain Is The Dog
Earth 2 Sanebus
Tower Of Ergelon
Toe Deal
Juicy Dripple IPA
Flying Rocks IPA
Yall In Wool
Earth Pump
Heaven Cat
Heart Compost
Wicked Geee
Text 5 Of The IPA
Cockamarin Hard IPA
Test Tha IPA
Yampy
Widee Banger Fripper IPA
Oarahe Momnila Day Revenge Bass Cornationn Yerve Of Aterid Ale

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Также Шейн предлагает всем интересующимся оставить ей свой адрес электронной почты, и обещает выслать на него более полный список названий, в который, по ее словам, входят и более забавные названия.

Ученые часто исследуют пиво в своих работах. К примеру, канадский студент распечатал на 3D-принтере насадку для бутылок, которая минимизирует высоту пены при разливе пива. Другие исследователи обнаружили, что подходящая музыка значительно улучшает вкусовое восприятие пива. А группа американских студентов разработала специальные капсулы для варки пива на Луне и вышла с этим проектом в финал конкурса Lab2Moon, команда-победитель которого отправит свой эксперимент на Луну.

Григорий Копиев

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