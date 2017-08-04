Нейросеть научили придумывать названия крафтового пива
Исследовательница Жанель Шейн (Janelle Shane) научила нейросеть придумывать новые названия для марок крафтового пива.
Исследовательница Жанель Шейн (Janelle Shane) научила нейросеть придумывать новые названия для марок крафтового пива.
Описание разработки автор опубликовала в своем блоге.
Возрастающая популярность крафтового пива повлекла за собой неожиданную проблему — производителей и марок пива стало слишком много. Уже известны судебные споры между производителями, претендующими на право использовать одни и те же названия сортов пива.
Поэтому исследовательница, ранее научившая нейросеть придумывать названия для цветов, морских свинок и даже покемонов, решила адаптировать нейросеть для решения этой задачи.
Как и в предыдущих проектах, автор решила использовать готовую многослойную рекуррентную нейросеть с открытым исходным кодом под названием
Поскольку зачастую названия сортов пива, относящихся к одному типу, отчасти похожи друг на друга, исследовательница решила натренировать нейросеть на отдельных наборах названий, относящихся к одному типу, к примеру стаутам или индийским
Затем названия были разбиты на более общие группы, которые и послужили тренировочными данными для нейросети.
Примеры сгенерированных нейросетью названий индийских пэйл-элей:
Dang River
Earth Dock IPA
Yamquak
Bigly Bomb Session IPA
Binglezard Flack
Jain Is The Dog
Earth 2 Sanebus
Tower Of Ergelon
Toe Deal
Juicy Dripple IPA
Flying Rocks IPA
Yall In Wool
Earth Pump
Heaven Cat
Heart Compost
Wicked Geee
Text 5 Of The IPA
Cockamarin Hard IPA
Test Tha IPA
Yampy
Widee Banger Fripper IPA
Oarahe Momnila Day Revenge Bass Cornationn Yerve Of Aterid Ale
Также Шейн предлагает всем интересующимся оставить ей свой адрес электронной почты, и обещает выслать на него более полный список названий, в который, по ее словам, входят и более забавные названия.
Ученые часто исследуют пиво в своих работах. К примеру, канадский студент распечатал на 3D-принтере насадку для бутылок, которая минимизирует высоту пены при разливе пива. Другие исследователи обнаружили, что подходящая музыка значительно улучшает вкусовое восприятие пива. А группа американских студентов разработала специальные капсулы для варки пива на Луне и вышла с этим проектом в финал конкурса Lab2Moon,
Григорий Копиев