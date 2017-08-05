Проблема с выдачей загранпаспортов старого образца в Воронеже устранена

В управлении по вопросам миграции говорят, что справились с последствиями системного сбоя, который произошёл в конце июня. Напомним, тогда из-за отказа программного обеспечения выдачу загранпаспортов остановили на 2,5 недели.

В итоге некоторым воронежцам пришлось ждать паспорт 1,5 месяца. Чтобы справиться с проблемой, миграционное управление привлекло дополнительных сотрудников и работало без выходных.

За последнюю неделю здесь напечатали около 4,5 тысяч паспортов. Очереди в коридорах заметно сократились. Однако, многие воронежцы жалуются: приходится сюда приезжать не только, чтобы забрать загранпаспорт, но и просто узнать о его готовности: дозвониться крайне сложно.

Сергей Червонцев начальник Управления по вопросам миграции ГУВД по Воронежской области: