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07:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

Проблема с выдачей загранпаспортов старого образца в Воронеже устранена

Воронежцы жалуются: приходится приезжать не только, чтобы забрать загранпаспорт, но и просто узнать о его готовности.

В управлении по вопросам миграции говорят, что справились с последствиями системного сбоя, который произошёл в конце июня. Напомним, тогда из-за отказа программного обеспечения выдачу загранпаспортов остановили на 2,5 недели.

В итоге некоторым воронежцам пришлось ждать паспорт 1,5 месяца. Чтобы справиться с проблемой, миграционное управление привлекло дополнительных сотрудников и работало без выходных.

За последнюю неделю здесь напечатали около 4,5 тысяч паспортов. Очереди в коридорах заметно сократились. Однако, многие воронежцы жалуются: приходится сюда приезжать не только, чтобы забрать загранпаспорт, но и просто узнать о его готовности: дозвониться крайне сложно.

Сергей Червонцев начальник Управления по вопросам миграции ГУВД по Воронежской области:

«Либо мы отвечаем гражданам по телефонам, либо мы выдаём тем же гражданам, которые стоят за дверью, паспорта. Поэтому, у нас приоритет сейчас на выдачу, чтобы разгрузить те очереди, которые были, соответственно, образованы. Пока мы не удовлетворим потребности всех желающих в период отпусков поехать за пределы Российской Федерации, будем работать в таком же режиме. Ситуация уже практически нормализовалась».

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