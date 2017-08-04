В Крыму предупредили об очередях на границе с Украиной
Российские пограничники сообщили о возможном росте очередей на въезде в Крым со стороны Украины, в связи с плановым ремонтом
Российские пограничники сообщили о возможном росте очередей на въезде в Крым со стороны Украины, в связи с плановым ремонтом
Согласно данным спецслужбы, на
— В связи с проведением ремонтных работ, и, как следствие, возникновением очередей рекомендуем гражданам, пересекающим госграницу на автомобильном транспорте, планировать свой маршрут с 5 по 20 августа 2017 года преимущественно через автомобильные пункты пропуска «Джанкой» и «Перекоп», а с 20 августа по 15 сентября 2017 года — через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск», — говорится в сообщении.
С середины июля количество автотуристов, движущихся в Крым из Украины, резко возросло. Почти одновременно с этим на украинской стороне границы возникли многочасовые очереди. Так, по данным по данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало десять часов. Все это время люди вынуждены были проводить на дороге под палящим солнцем. В республике заподозрили украинских пограничников в искусственном нагнетании напряженности, назвав эту ситуацию «туристической блокадой» Крыма.