В Крыму предупредили об очередях на границе с Украиной

Согласно данным спецслужбы, на российско-украинской границе проводятся работы по реконструкции автомобильных пунктов пропуска. Делается это для повышения пропускной способности автотранспорта и пешеходов, а также создания наиболее благоприятных и комфортных условий пересечения гражданами границы Российской Федерации.

— В связи с проведением ремонтных работ, и, как следствие, возникновением очередей рекомендуем гражданам, пересекающим госграницу на автомобильном транспорте, планировать свой маршрут с 5 по 20 августа 2017 года преимущественно через автомобильные пункты пропуска «Джанкой» и «Перекоп», а с 20 августа по 15 сентября 2017 года — через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск», — говорится в сообщении.