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18:08 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму предупредили об очередях на границе с Украиной

Российские пограничники сообщили о возможном росте очередей на въезде в Крым со стороны Украины, в связи с плановым ремонтом контрольно-пропускных пунктов. В связи с этим автотуристам, движущимся в этом направлении, рекомендовано тщательнее выбирать маршрут, чтобы не оказаться в длинной пробке. Об этом сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ РФ.

Согласно данным спецслужбы, на российско-украинской границе проводятся работы по реконструкции автомобильных пунктов пропуска. Делается это для повышения пропускной способности автотранспорта и пешеходов, а также создания наиболее благоприятных и комфортных условий пересечения гражданами границы Российской Федерации.

— В связи с проведением ремонтных работ, и, как следствие, возникновением очередей рекомендуем гражданам, пересекающим госграницу на автомобильном транспорте, планировать свой маршрут с 5 по 20 августа 2017 года преимущественно через автомобильные пункты пропуска «Джанкой» и «Перекоп», а с 20 августа по 15 сентября 2017 года — через пункты пропуска «Джанкой» и «Армянск», — говорится в сообщении.

С середины июля количество автотуристов, движущихся в Крым из Украины, резко возросло. Почти одновременно с этим на украинской стороне границы возникли многочасовые очереди. Так, по данным по данным российских пограничников, 17 июля время ожидания переезда границы в Крым превышало десять часов. Все это время люди вынуждены были проводить на дороге под палящим солнцем. В республике заподозрили украинских пограничников в искусственном нагнетании напряженности, назвав эту ситуацию «туристической блокадой» Крыма.

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