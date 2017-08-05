Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин определился с судьбой Ленина - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
МиГ-41 получит новейшее электромагнитное оружие – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
09:07 (мск), источник: "Российская газета"

Пермский журналист бросил вызов обидчику корреспондента НТВ

29-летний журналист пермской телекомпании Роман Четин бросил вызов «десантнику» Александру Орлову, который в День ВДВ в прямом эфире напал на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева.

Роман Четин предложил обидчику тележурналиста спарринг. Об этом он объявил на своей страничке в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории, — написал Роман. — Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьезных соперников.

Эта запись в соцсети уже собрала тысячу лайков и две сотни перепостов. Сам Роман пояснил, что такой вызов является возможностью для реабилитации обидчика корреспондента.

Ранее московскому драчуну дали пять суток административного ареста и возбудили против него уголовное дело по статье о побоях. Никита Развозжаев заявил о готовности примириться, если обидчик принесет извинения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Определено возможное местонахождение оставшихся в шахте "Мир" горняков
В ООН надеются на поддержку РФ американской резолюции по КНДР
Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
В МИД Румынии рассказали о политике по отношению к России
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами Трампа
Спорт
«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском Чемпионшипе В первом туре клубу бывшего тренера ЦСКА и сборной России предстоит встретиться с одним из главных конкурентов - «Астон Виллой»
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь