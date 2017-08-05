Пермский журналист бросил вызов обидчику корреспондента НТВ

Роман Четин предложил обидчику тележурналиста спарринг. Об этом он объявил на своей страничке в соцсети.

<div id="vk_post_319046494_2435"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_319046494_2435", 319046494, 2435, 'xMsPjjiC9rC2O2zxDC6PZT3R4w')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории, — написал Роман. — Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьезных соперников.

Эта запись в соцсети уже собрала тысячу лайков и две сотни перепостов. Сам Роман пояснил, что такой вызов является возможностью для реабилитации обидчика корреспондента.