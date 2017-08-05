Пермский журналист бросил вызов обидчику корреспондента НТВ
29-летний журналист пермской телекомпании Роман Четин бросил вызов «десантнику» Александру Орлову, который в День ВДВ в прямом эфире напал на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева.
29-летний журналист пермской телекомпании Роман Четин бросил вызов «десантнику» Александру Орлову, который в День ВДВ в прямом эфире напал на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева.
Роман Четин предложил обидчику тележурналиста спарринг. Об этом он объявил на своей страничке в соцсети.
— Я от лица всей журналистики против этого бородача. Мы находимся в одной весовой категории, — написал Роман. — Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты
Эта запись в соцсети уже собрала тысячу лайков и две сотни перепостов. Сам Роман пояснил, что такой вызов является возможностью для реабилитации обидчика корреспондента.
Ранее московскому драчуну дали пять суток административного ареста и возбудили против него уголовное дело по статье о побоях. Никита Развозжаев заявил о готовности примириться, если обидчик принесет извинения.